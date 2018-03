Dow Jones fecha no verde pela primeira vez em quatro sessões

Wall Street fechou esta quarta-feira misto, com o índice industrial Dow Jones a ganhar pela primeira vez em quatro sessões. Por outro lado, o financeiro S&P 500 e o tecnológico Nasdaq prolongaram as perdas dos últimos dias e fecharam no vermelho.

Numa altura em que a força dada pela época de resultados começa a perder força, as principais bolsas norte-americanas têm-se focado em questões políticas. Os receios face à possibilidade de uma guerra comercial, acompanhado do despedimento do secretário de Estado Rex Tillerson, têm determinado as negociações em queda esta semana.

“O mercado está à procura de alguma coisa que o impulsione e o tire desta faixa de negociação”, afirmou o estrategista chefe de investimento da Janney Montgomery Scott, Mark Luschini, em declarações à agência Reuters.