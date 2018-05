Donald Trump prepara-se para anunciar tarifas sobre importações de aço e alumínio à UE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar esta quinta-feira a imposição de tarifas aduaneiras sobre as importações de aço e alumínio à União Europeia (UE). A imprensa norte-americana indica que a Administração Trump está decidida a avançar com a medida apresentada em março, depois de não ter obtido concessões da UE.

Segundo o Wall Street Journal, fontes próximas da Casa Branca indicam que Donald Trump decidiu intensificar a sua batalha comercial, frustrado com o fracasso das negociações em curso. O jornal avança ainda que as tarifas sobre as importações devem entrar em vigor já esta sexta-feira, sendo que o tema foi abordado no encontro entre Angela Merkel e António Costa, esta quinta-feira, em Lisboa.

“Se realmente forem impostas, temos uma posição clara: as taxas não estão de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio. Em Sofia, dissemos querer ser excluídos das taxas aduaneiras e fizemos propostas. Vamos responder em conjunto, mas não quero antecipar porque ainda não sabemos o que Trump vai fazer”, afirmou a chanceler alemã.