Donald Trump afirma que “certamente” convidará Kim Jong-un a ir à Casa Branca

O presidente norte-americano sente-se preparado para a cimeira com o líder da Coreia do Norte e assegura que “certamente” o irá convidar para uma visita à Casa Branca, cinco dias antes do encontro entre os dirigentes dos Estados Unidos da América (EUA) e da Coreia do Norte.

Numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, Donald Trump garantiu que chamará Kim Jong-un para Washington DC caso as negociações do próximo dia 12, em Singapura, corram bem.

“Normalizar relações é algo que eu espero fazer. Há fatores muitos bons alinhados com a Coreia do Norte. Tem um potencial tremendo, porque as pessoas são ótimas, e nós certamente gostaríamos de assistir a essa normalização”, disse o governante norte-americano aos jornalistas.

O presidente dos EUA considera-se “muito bem preparado” para a cimeira entre os dois países, mas confessou: “Não acho que tenho que me preparar muito. Tem a ver com a atitude. Tem a ver com a vontade de fazer as coisas. Mas eu acho que estou preparado para esta cimeira há muito tempo”, frisou Donald Trump, segundo as declarações divulgadas pela imprensa internacional.