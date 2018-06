Documentário de Al Gore ‘dá pontapé de saída’ a debate no Dia Mundial do Ambiente

No Dia Mundial do Ambiente, o Governo Regional da Madeira, a Associação zero e a Fundação The Climate Reality Project Europe juntam-se numa parceria que vai fomentar o debate a partir da exibição do documentário “Uma Sequela Inconveniente: Verdade ao Poder”, do ex-vice Presidente dos Estados Unidos e Nobel da Paz 2007 , Al Gore.

Esta terça-feira, antes da exibição do documentário no Centro de Congressos do Casino da Madeira, Susana Prada, secretária Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, fará pelas 9h40 uma intervenção, estando previsto o debate para as 12 horas e em seguida as intervenções de Francisco Ferreira, presidente da Associação Zero, Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Ricardo Campos da organização The Climate Reality Project.