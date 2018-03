Do conflito frio à guerra comercial global: quão penalizadas por Trump poderão ser as economias mundiais?

Donald Trump ‘limpou o pó’ aos livros sobre protecionismo, lançando receios sobre uma guerra comercial global. Os Estados Unidos anunciaram na passada quinta-feira um pacote de tarifas às importações, especialmente direcionado para a China, que inclui produtos que vão além do aço e alumínio (inicialmente anunciados). No total, o valor poderá chegar aos 60 mil milhões de dólares e o impacto para as economias globais poderá ir muito além.

“O outlook [para os próximos meses] irá depender do grau de retaliação internacional para o qual escalarem as dinâmicas da atual guerra comercial”, explicam os analistas do ING, Viraj Patel e Raoul Leering, numa nota divulgada esta terça-feira.

Na conceção dos analistas, há quatro cenários possíveis, a começar pelo de ataque unilateral. Nesta hipótese, os parceiros comerciais não iriam fazer qualquer retaliação e “os efeitos económicos seriam limitados, com a economia chinesa a ser a mais penalizada”, referem Patel e Leering, que estimam uma penalização acumulada de 0,6% no Produto Interno Bruto (PIB) da China, nos próximos dois anos.