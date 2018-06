DLA Piper reforça equipa de Fiscal

A DLA Piper ABBC reforçou recentemente a sua equipa de Fiscal com a contratação de Ana Carvalho como associada sénior. O escritório de Lisboa da sociedade de advogados internacional pretende, desta forma, responder ao crescimento da firma e às necessidades dos clientes.

“A integração da Ana é um excelente reforço para a DLA Piper e para a oferta que procuramos disponibilizar aos nossos clientes na área fiscal, em particular para os que operam num contexto internacional e num ambiente cada vez mais regulado e exigente”, explica António Moura Portugal, sócio coordenador do departamento de Direito Fiscal.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e com um LLM em International Taxation pela New York University School, Ana Carvalho passou ainda pelo escritório nova-iorquino da consultora KPMG enquanto manager de Tributação Internacional. “Ana tem vasta experiência em aconselhamento fiscal a empresas nacionais e internacionais em questões relativas à tributação do rendimento, do consumo (em particular IVA) e do património”, assegura a sociedade.