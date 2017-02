O que dizem os jornais, esta sexta-feira?

Hoje, 3 de fevereiro, o Jornal Económico está nas bancas com: “Anular venda do Novo Banco teria prejuízo incalculável”; “Escalões de IRS vão ter revisão gradual” e ainda uma entrevista a Pedro Lomba.

Na capa do Diário de Notícias: “Câmaras exigem autonomia para contratar pessoal”. A Função Pública também é noticiada no matutino: “Mais de 100 mil fora dos quadros mas maioria deles não são precários”.

O Público faz manchete com a notícia de que “PS chumba proposta do PCP e do BE para nacionalizar Novo Banco”.Na mesma edição, destaque para “Lisboa inicia obras nas vilas e pátios para atrair jovens”.