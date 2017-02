Prestar informação enganosa a clientes na banca vai dar prisão

O Governo Socialista vai implementar uma nova sanção: quem divulgar informações económicas, finaceiras ou júridicas enganosas pode vir a cumprir pena de prisão de até oito anos. O objetivo da classificação de um novo crime passa pela criação de uma tutela específica, mas mais simples do que a atual.

“Casos recentes ocorridos no sistema financeiro português, alguns relacionados com a prática de ílicitos, além de evidenciarem falhas na supervisão e regulação financeiras, provocaram sérios prejuízos diretos e indiretos para a economia nacional”, refere a proposta de lei que deu entrada no Parlamento, citada pelo Diário de Notícias.

A nova medida aplica-se a titulares da direção ou administração de empresas que emitam valores mobiliários, como ações ou obrigações, e outros instrumentos financeiros que, para captar investimento, passem informações enganosas. Esta sanção pode ir de entre um a seis anos.