“Disseram que estava conotada com a direita. Quero lá saber”: Nádia Piazza aceita convite de Assunção Cristas

Nádia Piazza, fundadora e presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, aceitou integrar a iniciativa “Portugal com Futuro”, grupo de militantes centristas e cidadãos independentes que preparará o próximo programa eleitoral do CDS-PP, porque quer levar “ao mais alto nível” questões sobre a interioridade, florestas e fogos florestais, de acordo com a entrevista concedida à revista “Sábado”, publicada esta quinta-feira.

A ítalo-brasileira que perdeu um filho, o marido e a sogra no trágico incêndio de Pedrógão Grande, contou ainda que aceitou o convite de Assunção Cristas, presidente do CDS-PP, “a título pessoal” pois considera-se “apartidária, uma cidadã ativa”.

“Desde o início, Assunção Cristas tem sido muito sensível à tragédia. Mal eu tinha velado os corpos, esteve cá a título pessoal, Estivemos na igreja e conversámos. Foi uma conversa de mãe para mãe. Acabámos por chorar as duas. Ela conheceu minha têmpora e depois voltou ao território, já de forma oficial. E foi assim que surgiu o convite”, explicou Nádia Piazza, quando questionada pela “Sábado” sobre o convite do CDS-PP.