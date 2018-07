Num momento em que a diplomacia voltou às páginas dos jornais e em que os conflitos e tensões ganham maior expressão, vale a pena pensar no papel desempenhado pelos países de língua portuguesa. Enquanto Estados independentes, mas também como membros de organizações internacionais, têm assumido algum protagonismo que, por vezes, tem passado despercebido aos olhos dos media.

Recentemente têm surgido alguns contributos no sentido de projetar esse olhar sobre a diplomacia dos países de língua portuguesa. Entre esses testemunhos está o recente livro “Os Conflitos em África e a Experiência de Angola na Sua Resolução”, da autoria de Mário Augusto, com a chancela da Guerra e Paz. Trata-se de um testemunho interessante e elucidativo de um diplomata, portanto, de alguém que vive intrinsecamente este mundo das relações e das instituições internacionais e que ainda está marcado pelo processo de independência do seu país.

O livro foca-se no caso africano e na participação de Angola na resolução de conflitos, indo para além desse tema. Constitui um instrumento para se descobrirem as organizações internacionais a operar em África e uma maneira de aceder, embora de forma sucinta, ao que tem sido a experiência de resolução de conflitos, num continente mais associado à guerra do que à construção da paz. Trata-se de um contributo relevante para se pensar essa diplomacia em português, que, tendo vários protagonistas, tendencialmente está longe dos olhares mediáticos.