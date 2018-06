Diogo Goes integra exposição colectiva em São Paulo

O artista plástico da Madeira, Diogo Goes, faz parte de uma exposição colectiva, em São Paulo, intitulada ‘A Magia da Mobilidade na Arte que foi inaugurada a 10 de maio e se prolonga até 4 de junho.

Para além deste trabalho Diogo Goes faz parte de mais três exposições colectivas no território nacional. Uma delas é no Funchal, inaugurada a 25 de maio, fazendo parte do programa da Feira do Livro da cidade, e vai estar exposta até 4 de junho, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

O Porto, com ‘Histórias da Ajudaris 18’, com três ilustrações faz parte de uma colaboração entre o artista plástico madeirense e a associação de solidariedade social Ajudaris. Este trabalho vai percorrer várias bibliotecas e escolas do país.