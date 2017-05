Dias Loureiro: “Não falei a Cavaco Silva durante todo o segundo mandato presidencial”

O ex-ministro e ex-deputado do PSD estava indiciado pelos crimes de burla qualificada, branqueamento e fraude fiscal qualificada, juntamente com o antigo presidente do BPN e ex-secretário de Estado José de Oliveira e Costa. “Isto que está aqui é uma aberração absoluta. É uma contradição nos termos e é uma aberração”, afirmou em entrevista ao “Diário de Notícias”, pondo fim a oito anos de silêncio.

Na terça-feira, o Ministério Público informou que o inquérito foi arquivado, por não ter sido possível reunir provas que confirmem a prática dos crimes imputados. “Pese embora o facto de não ter sido recolhida prova suficiente subsistem as suspeitas à luz das regras da experiência comum”, indicou o despacho, de acordo com o DN.

“Não se pode ter uma pessoa oito anos com suspeita em cima e depois diz-se: Investiguei-te, de facto não posso acusar-te por este crime, nem por aquele, nem por aquele, mas suspeito que existe”, sublinhou. Para o ex-ministro, o seu caso é reflexo do estado da Justiça portuguesa, a que lança duras críticas, estendo-as à classe política e em especial ao Presidente da República.