Diário do Mundial: Tango argentino contra os Vikings da Islândia marca terceiro dia de mundial

O que esperar?

A partida Argentina – Islândia é o primeiro jogo do grupo D neste Mundial, e ocorre pelas 14h, na Arena Otkrytiye, em Moscovo. Estas duas equipas nunca se enfrentaram antes, pelo que este será o seu primeiro confronto direto. A Argentina deverá entrar neste Mundial com vontade de vingar o orgulho ferido na última edição da prova (2014), quando perdeu na final para a Alemanha. A primeira jornada do grupo D servirá para a “albiceleste” entrar em força, perante uma Islândia que participa pela primeira vez num campeonato do mundo. Os islandeses deverão focar-se no contra-ataque perante a influência individual do argentino Lionel Messi.

Estrelas

Do lado argentino, Lionel Messi é o nome incontornável. O jogador do Barcelona é o nome maior, mas também há qualidade reconhecida no avançado Kun Aguero, ou no extremo Ángel Di María (ex-Benfica) e na defesa em Nicolás Otamendi (ex-FC Porto).