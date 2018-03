Deutsche Bank vende negócio de retalho em Portugal

O Deutsche Bank vendeu o negócio de retalho em Portugal ao Abanca Corporación Bancaria, anunciou esta terça-feira, 27 de março, a instituição bancária, em comunicado. O banco alemão vai manter a presença no país através da sucursal Deutsche Bank Portugal para atividades de banca corporativa e de investimento e Global Transaction Banking.

O Jornal Económico avançou em primeira-mão que o Abanca estava na corrida à compra do Deustche Bank em Portugal.

A opção de transferir o negócio de retalho à entidade bancária espanhola deve-se à necessidade de continuar a “executar a estratégia de se concentrar nas suas áreas de atividade mais relevantes e reduzir a complexidade da sua operação”, argumentou o Deutsche Bank, na mesma nota enviada às redações. A instituição lembra ainda que, noutros mercados, o Private & Commercial Bank ainda é “uma área de negócio estratégica” para o grupo e que “irá trabalhar em parceria com os clientes, reguladores, colaboradores e outros stakeholders com o objetivo de assegurar uma transição suave”.

O valor da operação não foi revelado, mas as duas partes esperam que a operação esteja concluída no primeiro semestre de 2019. “A conclusão da transação fica condicionada às aprovações regulatórias exigidas, entre outras condições operacionais”, acrescentam.

Tal como o Jornal Económico tinha noticiado em janeiro, há meses que o Deutsche Bank em Portugal estava na mira de bancos espanhóis. Segundo fontes familiarizadas com o assunto haviam adiantado ao semanário, a Abanca Holding Financiero, dona do banco galego Abanca, que resultou da fusão do Caixa Galicia e Caixa Nova, e o Sabadell estavam na lista de entidades que olharam para o dossier da sucursal em Portugal do banco alemão.

Já desde o arranque de 2018 que os bancos espanhóis terão sido contactados para olharem para o dossiê de venda da instituição especialista em advisory banking. O Abanca tem atualmente quatro balcões em Portugal e quer reforçar a presença no país, o que levou o banco liderado por Francisco Botas a adquirir a atividade retalhista do alemão.

Notícia atualizada às 10h41