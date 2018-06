Detentores de obrigações de cupão zero do Novo Banco interessados na operação de troca por novos títulos Tier 2

Espera-se que o retorno do Novo Banco ao mercado de títulos esta semana seja bem-sucedido, com os detentores de títulos seniores existentes vistos como propensos a apoiar um exercício de gestão de passivos (troca de obrigações) sendo executado em paralelo com a emissão de títulos planeada de 400 milhões de euros de nível 2, avança a Reuters.

Os titulares de obrigações já emitidas estão a ser convidados a trocar esses instrumentos pelos novos títulos Tier 2 (obrigações subordinadas). O banco português, detido em 75% pelo investidor privado norte-americano Lone Star em outubro, disse que vai reservar até 250 milhões dos títulos Tier 2 para os atuais detentores de obrigações.

O banco tem como valor mínimo indicativo para a troca de obrigações seniores 250 milhões de euros. Se a procura nesta oferta pública de troca então o banco compromete-se a pagar o adicional em cash para detentores de obrigações cuja procura exceda a oferta. Da nova emissão de até 400 milhões o Novo Banco garante que pelo menos 100 milhões serão colocados em mercado.

O Novo Banco está a oferecer a troca “a um modesto prémio face aos preços de mercado das notas existentes”, diz a Reuters.

A nova emissão tem a maturidade de 10 anos com opção de reembolso antecipado por parte do Novo Banco ao fim de cinco anos.

No entanto, uma fonte próxima disse à Reuters que se os novos títulos forem atrativos face às obrigações de longo prazo de cupão zero, a maioria poderá ser persuadida a aceitar a oferta de troca.

“Este é uma oferta voluntária, ao contrário do LME no ano passado, quando havia uma ameaça de que o banco podia ir à falência. Em algum momento as pessoas vão querer sair [das notas de longo prazo], então se o preço for justo, é fácil imaginar que aceitariam ”, disse fonte à Reuters.

“Se o rendimento (yield) das obrigações a 10 anos fosse fixado em, digamos, 7%, então os detentores de obrigações cupão zero poderiam vender a 30 cêntimos de euro e não registar qualquer perda no seu investimento”, diz a mesma fonte à Reuters.

As obrigações de cupão zero com vencimentos longos foram emitidas com descontos substanciais. No ano passado, o Novo Banco procurou recomprar esses títulos oferecendo em torno dos seus preços de mercado de aproximadamente 20 cêntimos. Desde então, os seus preços das obrigações subiram. A emissão mais longa, com prazo de vencimento em 2052, passou de nove cêntimos para 16,67 cêntimos.

A operação tem como joint lead managers a JP Morgan e o Morgan Stanley.

A taxa de juro (yield) mínima deve ser publicada na terça-feira à noite com os resultados e preços a serem anunciados na sexta-feira, diz a Reuters.

O Novo Banco também afirmou que não serão propostos mais exercícios aos detentores de obrigações durante dois anos após a conclusão deste exercício.

Esta emissão tem tomada firme do Fundo de Resolução.

Na semana passada, o banco português Caixa Geral de Depósitos colocou 500 milhões de obrigações Tier 2 a 5,75% , mas recebeu apenas 800 milhões de procura, um volume muito inferior aos 2 mil milhões de euros que atraiu para um negócio de dívida mais júnior de 500 milhões de AT1 em 2017.