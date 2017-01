Desemprego cai em dezembro para níveis de 2009

A população desempregada decresceu em dezembro de 2016 para os 10,2%, o equivalente a 519,5 mil pessoas entre os 15 e os 74 anos, de acordo com os dados provisórios divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE). O valor significa uma descida de 0,3 pontos percentuais face ao mês anterior e de dois pontos percentuais em relação ao período homólogo. Esta é a taxa mais baixa desde março de 2009.

A estimativa do INE refere que no último mês do ano passado, o número de desempregados caiu 3,4%, ou seja, havia menos 18,2 mil pessoas desempregadas em relação aos valores registados em novembro de 2016. Face a setembro de 2016, o decréscimo é de 6,7%, o equivalente a 37,6 mil pessoas.

Jovens dos 15 aos 24 anos mantém-se como o grupo com maior taxa de desemprego: 26,4% em dezembro, em comparação com uma taxa de 8,9% entre a população dos 25 aos 74 anos. No que diz respeito ao género, a descida aconteceu em ambos os grupos, com especial destaque para os homens. Enquanto o decréscimo mensal entre homens é de 3,6%, 15,6 mil pessoas, nas mulheres o valor é de 2,5% ou 6,5 mil pessoas.