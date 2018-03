Depois das quedas, o purgatório? O que se segue para as criptomoedas

A fase de desvalorizações das criptomoedas poderá ter chegado ao fim, mas isso não significa que comece um bull market. Segundo Thomas Lee, head of research da Fundstrat Global Advisors, antes de retomarem os ganhos, as criptomoedas ainda vão passar por uma fase de purgatório, que deverão acontecer ao longo das próximas semanas.

“Primeiro o purgatório, depois o bull market. Enquanto o grosso do declínio ficou para trás, o bull market para as altcoins [criptomoedas alternativas à bitcoin] não está, no entanto, necessariamente em curso. Em ciclos anteriores, as altcoins passam por um purgatório”, referiu Lee, numa nota de research, a que o Market Watch teve acesso.

O head of research da Fundstrat Global Advisors considera que este período de limbo, caracterizado por indecisão, deverá durar entre 150 e 175 dias, antes de se transformar numa tendência de subida. Disse ainda que estes ativos estão a sofrer de forma mais severa devido ao aumento da supervisão regulatória, especialmente da norte-americana Securities and Exchange Commission (SEC).