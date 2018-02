Decreto lei aprovado vai permitir a engenheiros assinarem projetos de arquitetura

Um projeto de lei que vai permitir a um grupo de engenheiros civis assinarem projetos de arquitetura foi aprovado esta quinta-feira por unanimidade na Comissão de Economia, no parlamento, disse à agência Lusa fonte parlamentar.

De acordo com o deputado do PSD Joel Sá, o projeto de lei foi aprovado na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República, mas ainda deverá ir a plenário para votação final.

Na comissão estavam a ser apreciadas propostas do PSD, do PS, do PAN e do PCP sobre esta matéria, mas os socialistas acabaram por retirar a sua proposta.