David Letterman: Como reinventar o ‘talk-show’ aos 70 anos

Desde sexta-feira, 9, está disponível na Netflix mais um episódio de “O Próximo Convidado Dispensa Apresentações”, com David Letterman a conduzir uma entrevista imperdível com a mais nova personalidade de sempre distinguida com o Nobel da Paz, a paquistanesa Malala Yousafzai, de 20 anos.

