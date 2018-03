Dachser reforça ligações ferroviárias entre a Europa e a Ásia

A Dachser, um dos maiores grupos privados na área da logística e transporte de mercadorias, reforçou as ligações ferroviárias entre a Europa e a Ásia.

Utilizando quer a rota transiberiana, quer a nova ‘Rota da Seda’ (no continente asiático), a Dachser garante que este reforço de conectividade ferroviária irá permitir ganhar 12 dias no transporte de mercadorias entre os dois continentes, comparativamente à duração do mesmo percurso realizado até ao momento por via marítima.

“A utilização do transporte ferroviário, em detrimento do aéreo, integra, também, um conjunto de vantagens, nomeadamente no que se refere à redução de emissão de gases CO2 (uma diminuição que pode atingir os 90%)”, destaca um comunicado da Dachser.