CTT vão “manter a qualidade” do serviço postal, garante presidente-executivo

O Plano de Transformação Operacional, hoje divulgado, prevê a redução de cerca de 800 trabalhadores em três anos, um corte de 25% na remuneração fixa do presidente do Conselho de Administração e do presidente executivo, além da otimização da implantação de rede de lojas através da conversão de lojas em postos de correio ou do fecho de lojas com pouca procura por parte dos clientes.

Os CTT pretendem ainda “continuar a desenvolver o modelo de postos de correio explorados por terceiros”, de acordo com o documento hoje divulgado.

Questionado se este plano terá impacto na qualidade do serviço universal postal, Francisco de Lacerda garantiu que não.