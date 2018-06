CTT emite quatro selos e um bloco filatélico para assinalar 600 anos da Madeira e do Porto Santo

Os CTT vão associar-se aos 600 anos do descobrimento da Madeira e do Porto Santo através da emissão de quatro selos e um bloco filatélicos que vai ser lançado a 22 de junho.

Serão emitidos 115 mil exemplares de dois selos com o valor de 0,53 euros, mais 145 mil exemplares de um selo que vai custar 0,84 euros, e mais 100 mil euros de um selo que será vendido a 0,91 euros. O bloco filatélico terá 100 mil exemplo com um valor de 1,5 euros.

As obliterações de primeiro dia serão feitas nas lojas dos Restauradores em Lisboa, Munícipio no Porto, Zarco no Funchal, CTT no Porto Santo e Antero de Quental em Ponta Delgada.