Crowdlending: saiba como obter um empréstimo sem ir ao banco

A primeira plataforma de ‘crowdlending’ surgiu no Reino Unido em 2005 mas depois da crise financeira de 2008, espalhou-se rapidamente por todo o mundo. O ‘crowdlending’ é um empréstimo em grupo a uma determinada empresa, ou por outras palavras, uma forma de financiamento para as empresas em que são vários os credores. Os investidores decidem o valor a emprestar e a taxa de juro do empréstimo. A empresa paga a dívida através de prestações mensais ao longo do período acordado.

A China e os Estados Unidos, em conjunto com o Reino Unido, são atualmente os países que albergam o maior volume de investidores e de empréstimos. Por exemplo, a Lending Club, a maior plataforma dos Estados Unidos, tem hoje 2,4 milhões de clientes e 35 mil milhões de dólares domiciliados.

O desafio dos reguladores é acompanhar a inovação tecnológica e proteger os investidores. A União Europeia está a preparar um regulamento comum cujo objetivo é uniformizar os requisitos de acesso, deveres e responsabilidade das plataformas. Resta saber se prevalecerá sobre a legislação de cada país.

O crowdlending em Portugal

A revista PROTESTE INVESTE já tinha constatado que havia uma plataforma que operava no vazio legal e apresentava falhas e riscos para o investidor. Decidiu, por isso, ver o que se passa agora com quatro plataformas com projetos no País − ClicInvest, Housers, PortugalCrowd e Raize − e analisar os fatores que o investidor deve ter em conta antes de se aventurar no financiamento colaborativo.

Em Portugal, segundo a publicação da DECO, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aprovou, em 2015, o regime jurídico que regula a atividade destas plataformas e publicou, em 2016, o regulamento. Em fevereiro, entrou finalmente em vigor o regime sancionatório.

Nesse sentido, apenas a Raize está registada. A Housers está inscrita na supervisora espanhola e já submeteu a candidatura à CMVM, aguardando deliberação. A ClicInvest também está à espera da conclusão do processo burocrático. A Portugal Crowd, apesar de ter o site ativo, comunicou que suspendeu temporariamente a sua atividade.

Na pele de investidor

Depois de efetuar a subscrição, como potenciais investidores nas plataformas, a PROTESTE INVESTE “concluíu que o processo utilizado na ClicInvest é o mais completo. Tem um questionário obrigatório para definir o perfil e medir os conhecimentos financeiros do investidor. A Raize tem apenas um campo para declarar os montantes investidos”. “Na ClicInvest, independentemente da fase do projeto, é possível ter acesso a alguma informação (financeira, pessoal e institucional) do beneficiário do empréstimo. O mesmo acontece na Housers, onde conseguimos aceder a documentos de apoio à análise do projeto. Tal não acontece nas outras duas plataformas nacionais. Todas falham, porém, na disponibilização das informações fundamentais destinadas aos investidores de financiamento colaborativo (IFIFC), algo que consideramos relevante e que, de acordo com a legislação, representa uma violação dos deveres de informação”, acrescenta a publicação.

O risco dos projetos

No crowdlending, a cada oportunidade é atribuído um nível de risco e que a este está associada uma taxa de juro do empréstimo. Em algumas plataformas, como na Raize, a avaliação do risco é efetuada por uma equipa interna com metodologia própria. Noutras, como a ClicInvest, a análise é assegurada por uma empresa externa. Tal como em 2014, a publicação considera que o financiamento colaborativo tem um risco elevado para quem empresta. Se investir por sua conta, tenha em mente determinados conselhos: mitigue o risco, certificando–se de que a plataforma − nacional ou estrangeira − está registada. Procure saber exatamente no que está a investir. “Não aplique mais de 5% da sua carteira de investimentos neste tipo de projetos”.