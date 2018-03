Crowdfunding: mesmos riscos, mesmas regras, segundo a CMVM

Numa altura em que se debate o regime aplicável ao financiamento colaborativo, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) defende que as regras sejam as mesmas para riscos equiparáveis. João Gião, membro do conselho de administração da CMVM explicou que o regulador está próximo de aprovar o registo das primeiras plataformas de crowdfunding em Portugal.

“O crowdfunding surge no seguimento da inovação tecnológica e dá a possibilidade de as empresas angariarem fundos sem abdicarem de parte do controlo”, explicou, lembrando as pequenas e médias empresas (PME) que durante a crise se viram vedadas do financiamento, em declarações na I Jornadas de Crowdfunding, esta terça-feira, em Lisboa.

Gião afirmou que, neste contexto, a função da CMVM é “delimitar a atividade” dentro de um modelo “same risk, same regulation” (ou seja, mesmos riscos, mesma regulação, em português).