Cristiano Ronaldo junta-se a campanha do SESARAM para doação de sangue

O jogador do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, é cabeça de cartaz da campanha de doação de sangue do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), intitulada Be the One uma iniciativa que se realiza em todo o mundo.

O objetivo da campanha passa por “promover a dádiva de sangue junto dos jovens”. O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, destacou que Ronaldo será “fundamental para a fidelização de novos dadores” sobretudo os mais jovens.

“O Cristiano Ronaldo não é só o melhor jogador do mundo, mas também um dos melhores cidadãos”, afirmou o governante.