Cristiano Ronaldo tornou-se o melhor europeu por seleções graças ao golo apontado contra Marrocos na segunda jornada do grupo B do campeonato do mundo, que decorre na Rússia.

O capitão da seleção nacional chegou aos 85 golos e ultrapassou o húngaro Ferenk Puskás.

Agora Cristiano Ronaldo tem apenas à sua frente o iraniano Ali Daei, que em 149 jogos apontou 109 golos.