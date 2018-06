Crise do Sporting chega às urnas em atmosfera de alta tensão

A assembleia geral (AG)_comum extraordinária do Sporting Clube de Portugal marcada para este sábado, dia 23 de junho, promete ser um momento decisivo para o futuro próximo do clube e um dia que se antevê de grande tensão. As portas da Altice Arena abrem às 12 horas, com a reunião a começar às 14 horas.

Numa reunião aberta a todos os sócios, estarão em discussão dois pontos: o primeiro diz respeito a uma análise à situação do clube e à prestação de esclarecimentos aos sócios, nos termos de um pedido solicitado pelo conselho diretivo no passado dia 16 de maio.

O segundo ponto, que estará no centro de todas as decisões, passa por deliberar nos termos dos artigos 40º nº 1 e 2, e 43º nº 1, alínea b) dos estatutos: a revogação coletiva, com justa causa do mandato dos sete membros que pertencem ao conselho diretivo, que se encontra atualmente suspenso de funções.