Crianças presas em gruta na Tailândia escrevem carta a familiares a dizer que estão bem

As 12 crianças e o treinador de futebol presos numa gruta a norte da Tailândia há duas semanas conseguiram conversar com os familiares através de cartas, onde dizem estar bem.

“Mãe, pai eu amo-vos e ao meu irmãozinho também. Se sair, por favor, leve-me a um churrasco”, pede uma das crianças de nome Night, numa carta divulgada pelos socorristas.

A marinha tailandesa publicou este sábado várias mensagens no seu perfil do Facebook, onde se inclui uma carta do treinador aos pais: “Agradeço a todos o apoio moral, peço perdão a todos os pais”, escreveu o jovem de 25 anos.