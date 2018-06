Crescimento do emprego nos EUA anima Wall Street

Wall Street abriu esta sexta-feira com ganhos, impulsionada pelos dados do emprego nos Estados Unidos. O número de postos de trabalho aumentou em 223 mil e os salários subiram 0,3% em maio, após uma diminuição de 0,1% no mês anterior, segundo dados publicados pelo Labor Department.

O reforço do mercado de trabalho, que foi maior que o estimado pelos analistas, animou os investidores e tirou o foco da guerra comercial e crise política em Itália. Os números ajudam a consolidar as expetativas de que a Reserva Federal norte-americana suba a federal funds rate, este mês, já que a taxa de desemprego está em 3,8%, em mínimos de 18 anos.

“A notícia realmente boa para os mercados é que os rendimentos médios por hora continuam estáveis e não sinalizam qualquer acumulação de pressões inflacionistas. Portanto, de forma geral, é um relatório sólido”, afirmou Michael Arone, estrategista-chefe de investimento da State Street Global Advisors, à agência Reuters.