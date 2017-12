Crédito ao consumo com subida anual de 19,8% em outubro

O Banco de Portugal acaba de divulgar o montante dos novos contratos de crédito aos consumidores. Ao todo, em outubro foi concedido 622,1 milhões de euros de crédito ao consumo. Mais 13,2% do que em setembro e mais 19,8% do que em outubro de 2016.

O que mais subiu foi o crédito automóvel na versão locação financeira ou ALD de carros usados: 8,46 milhões de euros (+26,2% do que em setembro e +37,3% face a outubro de 2016).

Seguiu-se o crédito pessoal cuja finalidade é educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos que somou no mês de outubro 7,95 milhões de euros (ainda assim menos 3,8% do que em setembro, mas com um crescimento homólogo de 35,3%).

Em termos de novos contratos totalizaram 133.381, mais 4,0% que no mês anterior e mais 7,6% que em outubro do ano anterior.

A liderança na subida anual cabe ao crédito pessoal para Educação, Saúde, Energias Renováveis e Locação Financeira de Equipamentos, que atingiu os 1.310 contratos em outubro, mais 6,3% face a setembro e mais 53,9% face a outubro do ano passado.

O novo crédito pessoal em outubro somou 273 milhões de euros, o que representou 15% do valor dos créditos.

Já o crédito automóvel totalizou 255 milhões de euros em outubro, e pesou 29,1% do valor total dos novos contratos. Por outro lado o segmento cartões e descoberto foi 95 milhões e representou 11,9% do valor dos contratos. Sendo que aqui só estão incluídas as facilidades de descoberto com prazo de reembolso superior a um mês.

Em termos de número de novos créditos aos consumidores, a análise do Banco de Portugal, diz que em outubro foi de 40.460 contratos (8% do total de novos contratos). Os contratos de crédito para a compra de carro – Locação Financeira ou ALD de carros novos; Locação Financeira ou ALD de carros usados; com reserva de propriedade e outros para carros novos; com reserva de propriedade e outros para carros usados –

somaram 18.104 , 21,7% do total de novos contratos.