Credit Suisse deixa de aceitar títulos da Venezuela

O Credit Suisse anunciou no final desta semana que deixa de aceitar qualquer transações com títulos da Venezuela, num momento em que a crise política do país sul-americano se intensifica todos os dias – com largas repercussões ao nível da economia. A instituição financeira sediada na Suíça adiantou que não vai trocar ou aceitar como garantia os títulos da Venezuela, assim como todos os bónus que o governo do país emitiu desde 1 de junho.

O banco junta-se assim ao governo dos Estados Unidos na imposição de sanções económicas contra o governo do presidente Nicolás Maduro. Com o aumento da crise, os títulos emitidos pelo governo venezuelano e pela empresa estatal de petróleos, a PDVSA, tornaram-se um ponto de controvérsia e preocupação para os investidores, que temem fazer parte dos que apoiam o regime repressivo.

No início deste ano, e segundo relata a imprensa especializada venezuelana, a Goldman Sachs enfrentou fortes pressões políticas para adquirir cerca de 2.800 milhões de dólares em títulos venezuelanos no mercado aberto, com um desconto significativo. Julio Borges, presidente da Assembleia Nacional e líder da oposição no país, enviou diversas cartas para bancos de todo o mundo advertindo para o risco reputacional das instituições que mantivessem qualquer tipo de envolvimento económico com o regime de Maduro, segundo avança o jornal on line ’20 Minutos’.