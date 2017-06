CP quer mobilização contra aumento de violência em atos de vandalismo

A CP, transportadora ferroviária nacional, apelou hoje à mobilização pública contra aumento de violência em atos de vandalismo.

“Todos os anos se somam atos de vandalismo nos comboios a nível nacional, com particular incidência na prática de ‘graffiti’, por grupos que não hesitam em exercer atos de violência contra a tripulação dos comboios para conseguir atingir o objetivo de vandalizar determinadas composições”, reclama a CP em comunicado.

O documento em causa acrescenta que, “ultimamente, têm-se verificado situações de ataque aos comboios, felizmente ainda em número muito reduzido, que envolvem características de violência que cumpre atalhar e combater com decisão: indivíduos encapuçados, bloqueio de portas do comboio impedindo a sua marcha, arremesso de objetos e ameaças aos revisores, tudo com o fito de imobilizar as composições o tempo suficiente para a referida ‘grafitagem'”.