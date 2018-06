CP alerta que greve de 12 e 13 junho vai atrasar e cancelar comboios

A CP – Comboios de Portugal emitiu esta sexta-feira, dia 8 de junho, um comunicado alertanto para a supressão de alguns serviços e de alguns atrasos na circulação de todos os seus comboios, à exeção dos serviços urbanos do Porto, devido à greve convocada pelos trabalhadores ferroviários para os próximos dias 12 e 13 de junho.

Segundo o comunicado, “As causas invocadas no pré-aviso de greve para esta ação de protesto, cujas consequências terão sérios impactos na mobilidade dos cidadãos utilizadores dos serviços da CP, são totalmente alheias à empresa ou à sua capacidade de intervenção”.

Os sindicatos que convocaram as paralisações (CGTP-IN, UGT e independentes) consideram que “a circulação de comboios só com um agente põe em causa a segurança ferroviária – trabalhadores, utentes e mercadorias” e defendem, por isso, que “é preciso que não subsistam dúvidas no RGS”.