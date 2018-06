Costa: Revitalização do interior e reforma das florestas são as prioridades um ano depois de Pedrógão

A revitalização do interior e a reforma das florestas são prioridades de longo prazo para o Governo de António Costa. Um ano depois de ter deflagrado o incêndio em Pedrógão Grande que resultou em 66 mortos e 250 feridos, o primeiro-ministro alertou que o país não pode esperar pelas tragédias para agir.

“Há duas questões estruturais que o país tem de enfrentar e hoje infelizmente está mais alerta do que devia ter estado a tempo e horas: a necessidade de revitalizar o interior e a necessidade de fazer a reforma das florestas”, afirmou António Costa, à saída da missa em memória das vítimas, este domingo.

O primeiro-ministro lembrou que a Unidade de Missão para a Valorização do Interior foi lançada no início da legislatura, enquanto o programa de Reforma das Florestas começou em outubro de 2016.

“Foram dois temas que, infelizmente, apenas ganharam destaque com esta tragédia”, disse. “É preciso que o país se habitue a não aguardar pelas tragédias para dar importância aquilo que é efetivamente estrutural e que é, agora, um desafio para muitos e muitos anos porque toda a revitalização deste espaço do interior levará o seu tempo”.

O chefe do Executivo sublinhou que a par desse trabalho de longo prazo, é preciso dar resposta ao imediato, ou seja, “acorrer aos que requerem resposta imediata e prepararmo-nos para o período que aí vem por forma a termos as melhores condições possíveis para evitar que tragédias como esta se repitam”.

No final da missa celebrada em Pedrógão Grande, onde participaram outros membros do Governo e o presidente da República, António Costa afirmou que este é um dia de lembrar os que partiram e a dor dos que ficaram e que ainda hoje padecem do sofrimento e do trauma deste incêndio. Sublinhou, no entanto, “a esperança e a força extraordinária” que toda a população tem demonstrado na capacidade de se reconstruir.

A região ardeu durante uma semana e foram destruídas meio milhar de casas (261 das quais habitações permanentes) e 50 empresas. Do total, poucas foram que as não foram reconstruídas, de acordo com o governante.

“É uma força inspiradora para todos nós vermos como as pessoas, perante a tragédia e o drama que sofreram, em vez de abandonarem e desistirem, pelo contrário, estão prontas para a luta, para reconstruírem este território e as suas vidas. Acho que é esse o grande esforço em que devemos continuar a focar-nos”, acrescentou o primeiro-ministro.