Costa insiste na redução da TSU mesmo com chumbo à vista

O primeiro-ministro vai encontrar-se esta segunda-feira com os representantes das confederações patronais para discutir a descida da Taxa Social Única (TSU). A redução tinha já sido acordada com os parceiros sociais na mesma reunião em que se chegou a um consenso sobre o aumento do salário mínimo.

O decreto-lei sobre a descida da TSU deverá ser enviado esta segunda-feira a Marcelo Rebelo de Sousa para promulgação, o que, para Luís Marques Mendes, se traduz numa “prova de que o Governo não recua”.

Perante o já anunciado chumbo do decreto pelo PSD, Bloco de Esquerda, PCP e Verdes, os patrões esperam ouvir do primeiro-ministro qual o seu plano B para o caso de uma aliança PCP/BE/PSD vir a chumbar a contrapartida acordada. Mas ninguém arrisca sugerir alternativas, o que pode dar espaço ao partido de Pedro Passos Coelho “para encontrar alternativa ao isolamento junto dos parceiros sociais”, declarou fonte do Governo, citada pelo Negócios.