Costa assume meta: mais 25 mil empregos científicos no setor privado até 2030

O primeiro-ministro afirmou hoje que a meta do Governo é criar 25 mil empregos científicos no setor privado até 2030, considerando que as universidades portuguesas já trabalham com os melhores centros do mundo.

António Costa assumiu estes objetivos no discurso que fez no final de uma visita que efetuou ao Massachusetts Institute of Technology (MIT), na qual esteve acompanhado pelo ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Heitor.

Em declarações aos jornalistas, antes de a delegação do Governo português abandonar a prestigiada instituição universitária de Boston, Manuel Heitor resumiu a estratégia do executivo português no domínio científico, particularmente no que respeita à cooperação com instituições internacionais.