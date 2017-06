Coreia do Norte rejeita últimas sanções da ONU

A Coreia do Norte rejeitou este domingo, 4 de junho, de maneira taxativa as últimas sanções económicas adotadas pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) contra o regime de Kim Jong-un pelo seu programa balístico e nuclear e afirmou que manterá o seu desenvolvimento.

A resolução pelas sanções é “um ato astuto e hostil com o propósito de impedir o desenvolvimento de forças nucleares por parte da RPDC (República Popular Democrática da Coreia), desarmando e causando asfixia económica”, apontou um porta-voz do Ministério das Relações Externas em comunicado divulgado pela agência estatal KCNA.

O Conselho de Segurança da ONU aprovou na sexta-feira, dia 2, uma resolução que amplia as sanções económicas impostas à Coreia do Norte pelo seu programa balístico e nuclear, que se tem intensificado apesar das advertências das Nações Unidas. A resolução, que estava a ser impulsionada nas últimas semanas pelos Estados Unidos da América e pela China, foi aprovada por unanimidade pelos 15 membros do Conselho de Segurança.