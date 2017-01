Coreia do Norte como nunca a viu: 37 imagens proibidas

Arriscando uma pesada pena de prisão, o fotógrafo conseguiu sair do país com algumas imagens incríveis de um dos países mais secretos e rígidos do mundo.

A Coreia do Norte é conhecida pelo seu regime rígido e cheio de mistérios para o mundo ocidental. Por norma os computadores portáteis e máquinas fotográficas são revistados à saída do país como forma de controlo sobre a informação que pode ou não sair do país. Arriscando uma pena de prisão, o fotógrafo Michal Huniewiz, conseguiu por diversas vezes distrair o seu guia turístico e fotografar locais e costumes da Coreia do Norte que são proibidos de fotografar. Veja as imagens.