Coral Sun Set: um novo conceito de resort vai nascer na cidade da Praia

De acordo com um dos promotores, o arquitecto e tecnologista Sandro Lopes, o projecto cujo estudo de viabilidade ambiental já se encontra em fase de consulta no Ministério do Ambiente, visa conceber um espaço urbano moderno que encaixa de forma harmoniosa a linha costeira e marítima da zona abrangida.

O projecto inclui duas componentes sendo uma na horizontal em que será construída uma eco resort com espaços únicos de lazer e recreio o que, na sua perspectiva, reforça a urgência na recuperação do desenvolvimento ambiental e ecológico da zona que alberga da ETAR da Praia.

A outra componente será na vertical com edifícios inovadores atraindo marcas de hotéis de reputação internacional, investimento externo e um ponto de referência a nível de negócios no atlântico.

Sandro Lopes que está a trabalhar em parceria com a Horwarth HTL (empresa que já participou na construção de dezenas de resorts), disse se tratar de um investimento inclusivo que envolve todos os cabo-verdianos.

“É parte do nosso conceito incluir os profissionais de Cabo Verde, moradores, os cabo-verdianos em geral de forma a termos, a partir desse projecto, uma visão clara para o futuro e para afectar positivamente futuras gerações não só com projectos de qualidade, mas com visão também de qualidade e com capacidade de mudar o destino turístico de Cabo Verde”, disse.

Sandro Lopes acredita que esse projecto e os empreendimentos previstos vão dinamizar a economia cabo-verdiana e o destino turístico cabo-verdiano. O investimento previsto está calculado em cerca de 300 milhões de euros, mas o financiamento ainda está a ser mobilizado.

A previsão é que projecto seja desenvolvido em fases. Numa primeira fase vai ser implementada toda a parte horizontal, com recuperação ambiental, das praias, a implementação das espécies para melhorar o ecossistema e só depois avançar com a construção dos hotéis.

Depois de construídos, só os hotéis poderão oferecer mais de 600 postos de trabalho, isto sem contar com os empregos a serem gerados pelas componentes dos hotéis como cafés, restaurantes e espaços de lazer.

A apresentação do projecto ‘Coral Sun Set’ contou com a presença dos técnicos do Ministério do Ambiente, empresários nacionais e moradores da zona de Palmarejo Baixo e da zona de Cobon que deixaram algumas preocupações.

Sandro Lopes explicou que o projecto é complexo e adiantou que as preocupações vão ser levadas em conta.

“Esta apresentação é para os cabo-verdianos no sentido de debatermos e recolhermos informações para finalizarmos o projecto de uma forma positiva para todos”, disse.