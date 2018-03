Coopérnico assina protocolo com cooperativa brasileira

A Coopérnico, que reclama ser a primeira cooperativa de energias renováveis em Portugal, e a Coober – Cooperativa Brasileira de Energia Renovável, produtora de energia na modalidade de compensação e geração distribuída, assinaram, um protocolo de cooperação técnica.

Este acordo foi celebrado durante o 2º Seminário de Energia Renovável, realizado no Brasil e, segundo a Coopérnico, “é uma parceria inédita no mundo, representando um grande avanço para o segmento das energias renováveis”.

O protocolo foi assinado pelos presidentes das duas cooperativas, Nuno Brito Jorge, da Coopérnico, e Raphael Vale, da Coober.

O acordo tem como objetivos a ajuda mútua para o desenvolvimento do cooperativismo para a energia renovável, bem como a materialização dos objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

“A parceria será materializada através da partilha de boas práticas entre as duas cooperativas, conhecimentos e recursos (tecnológicos, financeiros, entre outros), resultantes do capital de experiência acumulado por estas organizações. A título de exemplo, em Portugal, a Coopérnico conta atualmente com mais de 900 membros e um sistema de controlo bastante avançado”, esclarece um comunicado da Coopérnico.

Segundo o mesmo documento, “pretende-se também alavancar o cooperativismo na área das energias renováveis em ambos os países, por exemplo, através da organização de encontros de energia verde na área do cooperativismo, estando o primeiro previsto para setembro de 2018, em Portugal”.

De acordo com Nuno Brito Jorge, fundador e presidente da Coopérnico, “esta parceria reveste-se de uma grande importância para as duas cooperativas, no sentido de trabalharmos em conjunto para a evolução dos atuais modelos de produção de energia, um novo paradigma energético renovável, que contribua para um futuro mais sustentável.

“A Coopérnico tem por missão envolver os cidadãos, empresas e diferentes entidades na criação de um novo paradigma energético – renovável e com foco nas pessoas – em benefício da sociedade e do meio ambiente. A primeira cooperativa portuguesa de energias renováveis defende um modelo energético renovável, justo e responsável que contribua para um futuro social, ambiental e energeticamente sustentável”, conclui o referido comunicado.