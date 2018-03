Contrabando de esparguete é o novo negócio no deserto do Sahara

Esparguete e macarrão são produtos cada vez mais usados como contrabando pelas máfias no deserto do Sahara. A notícia é dada pelo jornal “The Economist”, apesar de não existirem dados oficiais, pelo facto do negócio ser ilícito.

E por mais confuso que este negócio possa ser, a explicação do mesmo é bastante simples. É sabido que pelo continente africano, o tráfico de seres humanos é levado a cabo diariamente. O transporte das pessoas é feito até a uma zona costeira do Mar Mediterrâneo, e é nesse local que as máfias encontram barcos vazios, que enchem de esparguete e macarrão, para serem vendidos no sul do Sahara.

Apesar de não dar o mesmo rendimento financeiro, que o tráfico de armas ou estupefacientes, mas por exemplo em algumas zonas do Senegal, um barco carregado de esparguete e macarrão pode valer até dez vezes o seu valor inicial.