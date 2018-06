Contact Center Altice/Randstad cria 160 postos de trabalho em Viseu

A Altice vai abrir um contact center Altice/Randstad em Viseu criando 160 postos de trabalho, avançou a empresa em comunicado enviado à comunicação social. No anúncio da inauguração, estiveram presentes Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, José Miguel Leonardo, CEO da Randstad, e Almeida Henriques, presidente da câmara de Viseu.

O contact center situa-se na Universidade Católica de Viseu.

A inauguração do contact center insere-se dentro do “assumido pela Altice Portugal de investir na economia de forma global, de norte a sul e do litoral ao interior” do país, lê-se no comunicado. Na fase de arranque, serão criados 125 postos de trabalho, dos quais 70% vão ser atribuídos as mulheres e mais de 30% com qualificações de nível de licenciatura.