Contabilistas: eleições para ordem realizam-se hoje, envoltas em polémica

As eleições para a Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) realizam-se hoje, envoltas em polémica e com garantias de mudança, porque será o primeiro ato eleitoral sem António Domingues de Azevedo, histórico líder do sector, falecido em 2016.

A liderança dos contabilistas certificados é disputada por quatro listas, o que acontece pela primeira vez e, segundo fontes do sector ouvidas pelo Jornal Económico, pode resultar numa maior afluência às urnas. Até porque, também pela primeira vez, os 70 mil contabilistas registados vão poder votar presencialmente em todas as capitais de distrito, em vez de serem obrigados a fazê-lo por correspondência ou a deslocar-se à sede da Ordem, em Lisboa.

A eleição não será, no entanto, pacífica, porque a Lista A, encabeçada por Paula Franco, que foi assessora de Domingues de Azevedo na OCC, interpôs uma ação judicial em que contesta a legalidade das restantes três listas.