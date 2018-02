“Consumidores querem as coisas depressa e rápido”. Empresas estão a surfar na onda do ‘e-commerce’

As vendas das retalhistas online estão a crescer a dois digitos em quase todos os países da Europa ocidental, de acordo com os dados publicados na agência Reuters. A Amazon, cujas ações subiram 73% no último ano, foi das empresas que mais beneficiou deste crescimento. “Existe um ‘bull market’ na impaciência. Os consumidores querem as coisas depressa e rápido”, disse Gary Paulin, analista da Northern Trust, à Reuters.

De acordo com este especialista, os títulos da Kion, empresa alemã de apoio logístico a retalhistas online, têm um forte potencial. O mesmo se passa com os supermercados Ocado. Já as marcas H&M e Marks & Spencer podem estar a perder terreno.

Também os portugueses preferem compras online em retalhistas que operam em Portugal. Metade das compras na Internet feitas em Portugal é realizada em retalhistas que operam no mercado português e um quinto em entidades que operam na Europa, de acordo com um estudo sobre comércio eletrónico divulgado no final do ano passado pelos CTT.