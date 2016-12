Construtora de Braga vai requalificar central de gás na Bélgica

A AGM (Agremarco), empresa de construção civil de Braga, ganhou o projeto de requalificação de uma antiga estação e central de gás na cidade de Sint-Truiden, na Bélgica.

Em causa, está um investimento de aproximadamente três milhões de euros, o que constitui a maior empreitada alguma vez efectuada pela empresa em território belga.

O espaço a requalificar dará lugar a um edifício com várias valências, entre as quais um centro social, uma escola primária e uma área residencial.

Com uma carteira de obras em execução no valor de 6,5 milhões de euros, a empresa bracarense continua a crescer naquele mercado europeu, considerado estratégico na aposta de internacionalização empreendida.

A AGM será responsável pela requalificação de um espaço privilegiado no centro daquela cidade, localizada no Norte da Bélgica.

A empresa bracarense terá a seu cargo a construção de três edifícios, nomeadamente um centro de juventude constituído por salão de festas e auditório, salas de ensaio e centro de dia para jovens; uma escola primária; e um complexo residencial que fará a ligação ao espaço urbano residencial envolvente. Sob este espaço será desenvolvido um parque subterrâneo público de dois níveis.

A obra, com uma área aproximada de 24 mil metros quadrados, arranca em janeiro de 2017, após a conclusão dos trabalhos de despoluição e descontaminação dos solos daquela antiga estação e central de gás, e prevê a realização de toda a estrutura em betão armado, a alvenaria estrutural e não estrutural e o revestimento de fachadas em tijolo face à vista.

“Esta empreitada, a maior até agora entregue pelo cliente à AGM, reflete a confiança na capacidade da empresa e a crescente presença que temos no mercado belga”, sublinha Nuno Vieira, director-geral da AGM.

“O cliente pediu-nos para prepararmos a obra em conjunto nos últimos dois meses, no sentido de garantir o arranque da obra em 2017”, conclui aquele responsável da construtora de Braga.

Sediada em Braga, a AGM nasceu em 2011, inicialmente com designação Agremarco, e apostou logo na internacionalização, nomeadamente na Bélgica, onde a empresa portuguesa tem crescido em velocidade cruzeiro.

Com um portfólio considerável de obras na Bélgica, nomeadamente na área das residências de assistência geracional, instituições de ensino (ganharam a primeira obra da renovação do parque escolar) e edifício de escritórios, a AGM ganhou em 2015 a obra de remodelação do primeiro entreposto da transportadora belga nacional. Tratou-se de uma experiência-piloto, que arrancou em 2015 e termina este ano.