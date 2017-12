Construção ataca críticas e diz-se pronta para dar resposta ao País

A AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, reagiu hoje, num comunicado, “com estranheza e profunda indignação às notícias veiculadas na Comunicação Social, citando a Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, as quais levantam dúvidas acerca da capacidade de resposta das empresas nacionais ao esforço de reconstrução das casas afetadas pelos devastadores incêndios de outubro e colocam mesmo a hipótese de lançar um eventual concurso internacional para adjudicação das obras”.

“Estamos a falar de responsáveis que, entre outras importantes atribuições, têm a seu cargo a condução de relevantes instrumentos de política pública, ou seja, têm de conhecer este setor de atividade que, até hoje, nunca deixou de responder aos desafios do País, por mais exigentes que estes possam ter sido, pelo que espero que estas afirmações sejam esclarecidas, até porque não foram bem compreendidas por parte das empresas”, exige Reis Campos, presidente da AICCOPN, no referido comunicado.

Este dirigente considera que “se os inúmeros projetos que atestam a capacidade das nossas empresas, com especiais exigências, complexidade e dimensão, como as diversas infraestruturas de transporte e comunicações, barragens, portos, aeroportos, entre tantos outros, em que as empresas de construção nunca falharam ao País, não são suficientes para descansar os espíritos mais inquietos, podemos sempre olhar para a realidade dos números”.