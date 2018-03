Conservatória do Registo de Veículos do Porto organiza nova vigília

Os trabalhadores da Conservatória do Registo de Veículos do Porto – que fazem parte do STRN, Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado – vão realizar nova vigília às primeiras horas desta quinta-feira, como forma de protestarem contra o que consideram ser condições degradantes de trabalho.

O sindicato já tinha organizado uma vigília a meio do passado mês de fevereiro, mas, como adiantou ao Jornal Económico o presidente do conselho diretivo norte do STRN, Henrique Guimarães, as diligências não surtiram qualquer efeito.

O organismo funciona há vários anos “numa garagem acanhada, sem luz natural e luz artificial insuficiente, sem tratamento de ar, sem saídas de emergência, sem casas de banho para o público, sem lugar para o arquivo e sem qualquer privacidade”, referia o sindicato.