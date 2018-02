Conselho Europeu: Costa diz que “há um consenso em manter a Política Agrícola Comum e a Política de Coesão”

No fim do Conselho Europeu informal desta sexta-feira António Costa disse que “há um consenso em manter a Política Agrícola Comum e a Política de Coesão”. Na reunião em que se debateram os novos objetivos para lá de 2020, o primeiro-ministro apresentou as conclusões da cimeira informal de chefes de Estado e Governo dos 27 países.

“Há uma coisa que é clara, se Portugal não quer perder fundos comunitários na política agrícola, se não quer perder fundos comunitários na política de coesão, se não quer que diminuam os fundos que estão a ser disponibilizados no Horizonte 2020, se não quer que a Europa enfraqueça a sua posição no combate ao terrorismo, então é necessário não só preencher a perda de receitas resultante da saída do Reino Unido, com também reforçar as verbas para fazer face aos novos desafios e ambições”, disse Costa.

“Somos todos beneficiários líquidos da União Europeia” disse o primeiro-ministro português em Bruxelas. “Tem ideia quanto é que a Holanda beneficiou com o mercado interno?”, perguntou António Costa na conferência de imprensa, ao mesmo tempo que respondeu que “a Holanda aumentou as exportações para Portugal, desde 1986, ano da adesão portuguesa, 1100%”.