Conselho de Ministros discute hoje alterações ao PEC

Tal como era esperado, a redução em 1,25 pontos percentuais da Taxa Social Única (TSU) para as entidades empregadoras foi ontem chumbada no Parlamento pelos partidos à esquerda do PS e pelo PSD.

Após o debate parlamentar animado de ontem à tarde, o primeiro-ministro, António Costa, chamou os parceiros sociais a São Bento para lhes apresentar o plano B e, também sem surpresas, comunicou às confederações patronais e centrais sindicais que a solução passa por alterações ao Pagamento Especial por Conta (PEC).

A medida – que agrada às confederações patronais, ao BE e ao PCP – deverá ser levada à reunião do Conselho de Ministros de hoje e será discutida depois na concertação social.