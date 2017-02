Conselheiros de Trump fizeram contactos frequentes com a Rússia durante a campanha

O staff de campanha de Donald Trump terá contactado os serviços secretos russos, no período de campanha das eleições presidenciais, avança o jornal americano “New York Times”. De acordo com o diário, há registos telefónicos e escutas de chamadas que demostram que vários funcionários do Presidente dos EUA conversaram com altos oficiais da Rússia.

A notícia foi veiculada por quatro oficiais americanos e envolve ainda outros parceiros do sucessor de Barack Obama, que não estiveram diretamente ligados à sua campanha. As autoridades intercetaram chamadas entre as duas partes, no mesmo período em que se aperceberam de que poderia ter havido interferência do país liderado por Vladimir Putin no resultado das eleições.

Ao que estes oficiais apuraram, Paul Manafort, que foi consultor político na Ucrânia e chairman de campanha de Donald Trump durante vários meses, é um dos envolvidos nas escutas. Contudo, os relatores recusaram-se a adiantar mais nomes, revela ainda o NYT.